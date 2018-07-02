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В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова (онлайн-трансляция)

НовостиОбщество    02.07.2018 - 21:29
Фото: акция поддержки Сенцова (РБК-Украина)
Фото: акция поддержки Сенцова (РБК-Украина)

В начале акции собрались уже около тысячи человек

Сегодня, 2 июля 2018 года, в Киеве на поле Олиймпийского стадиона проходит акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

В начале акции собрались уже около тысячи человек.

 

 

Акция #FreeeSentsov в Киеве.

Опубликовано РБК-Украина Понедельник, 2 июля 2018 г.

 

Участники акции в знак поддержки Сенцова зажгли дымовые шашки.

Фото: акция поддержки Сенцова (РБК-Украина)
 

Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине русских и украинских политзаключенных.

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Теги публикации: Киев, акции, Олег Сенцов  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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