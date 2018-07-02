В Киеве проходит акция в поддержку Сенцова (онлайн-трансляция)

В начале акции собрались уже около тысячи человек
Сегодня, 2 июля 2018 года, в Киеве на поле Олиймпийского стадиона проходит акция в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
В начале акции собрались уже около тысячи человек.
Акция #FreeeSentsov в Киеве.Опубликовано РБК-Украина Понедельник, 2 июля 2018 г.
Участники акции в знак поддержки Сенцова зажгли дымовые шашки.
Напомним, ранее сообщалось, что заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Кондратьев заявил, что украинский политзаключенный Олег Сенцов может попасть в список на обмен осужденных в Украине русских и украинских политзаключенных.