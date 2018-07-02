У Києві проходить акція у підтримку Сенцова (онлайн-трансляція)

На початку акції зібрались вже близько тисячі людей

Сьогодні, 2 липня 2018 року, у Києві на полі Оліймпійського стадіону проходить акція у підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На початку акції зібрались вже близько тисячі людей.

Акція #FreeeSentsov у Києві. Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 2 липня 2018 р.

Учасники акції в знак підтримки Сенцова запалили димові шашки.

Фото: акція підтримки Сенцова (РБК-Україна)

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв заявив, що український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів.