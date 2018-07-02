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У Києві проходить акція у підтримку Сенцова (онлайн-трансляція)

НовиниСуспільство    02.07.2018 - 21:29
Фото: акція підтримки Сенцова (РБК-Україна)
Фото: акція підтримки Сенцова (РБК-Україна)

На початку акції зібрались вже близько тисячі людей

Сьогодні, 2 липня 2018 року, у Києві на полі Оліймпійського стадіону проходить акція у підтримку українського політв'язня Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На початку акції зібрались вже близько тисячі людей. 

 

 

Акція #FreeeSentsov у Києві.

Опубліковано РБК-Украина Понеділок, 2 липня 2018 р.

 

Учасники акції в знак підтримки Сенцова запалили димові шашки.

Фото: акція підтримки Сенцова (РБК-Україна)
 

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що заступник голови комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Олексій Кондратьєв заявив, що український політв'язень Олег Сенцов може потрапити у список на обмін засуджених в Україні росіян та українських політв'язнів.

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Теги публікації: Київ, акции, Олег Сенцов  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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