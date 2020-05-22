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В Києві оголошено штормове попередження

Новини » Суспільство     22.05.2020 - 09:21
В Києві оголошено штормове попередження
Фото: люди (РБК-Україна)

Фахівці закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру

Сьогодні, 22 травня, погода в Києві погіршиться, очікуються сильні пориви вітру. Фахівці закликають дотримуватися основних рекомендацій.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Таким чином, вдень у Києві прогнозують сильні пориви вітру від 15 до 24 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). Фахівці закликають мешканців міста дотримуватись основних рекомендацій під час сильного вітру.

Зокрема, спеціалісти радять щільно закривати вікна будинків та прибрати предмети з балконів. Якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, та дерев, особливо тополь. У разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті.

Нагадаємо, погода в Україні 22 травня погіршиться, на півночі дощі, а температура повітря опуститься до +11+18. У Києві сьогодні йтиме дощ. Температура повітря вдень складе +10+12, а вночі +5+7.

Крім того РБК-Україна раніше повідомляло, що у перші дні червня в Україні встановиться спекотна погода до +30 градусів. Але вже через кілька днів температура повітря опуститься до +20, а в деяких регіонах - до +15.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Київпорывы ветраПогода
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