У Києві прогнозується надзвичайна пожежна небезпека у найближчі дні

Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Надзвичайна пожежна небезпека буде утримуватися 7-10 вересня

Погода в Україні: 7-10 вересня у Києві утримається надзвичайна пожежна небезпека. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськради.

Зокрема, Укргідрометцентр зазначає, що утримуватиметься надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

"7-10 вересня у Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки... Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі", - сказано у повідомленні.

Так, у КМДА дали рекомендації на випадок потрапляння в осередок пожежі:

не панікуйте та не приймайте поспішних необдуманих рішень;

не тікайте від полум’я, що швидко наближається, у протилежний від вогню бік, долайте крайку вогню проти вітру, закривши голову та обличчя одягом;

із небезпечної зони, до якої наближається полум’я, виходьте швидко, перпендикулярно напрямку поширення вогню;

якщо втекти від пожежі неможливо, то вийдіть на відкриту місцевість або галявину, ввійдіть у водойму або накрийтесь мокрим одягом і дихайте повітрям, що над самою поверхнею землі (тут воно менш задимлене); рот і ніс при цьому прикривайте одягом чи шматком будь-якої тканини;

гасити полум’я невеликих низових пожеж можна, забиваючи його гілками листяних порід дерев, заливаючи водою, закидаючи вологим ґрунтом та затоптуючи ногами;

під час гасіння пожежі не відходьте далеко від доріг і просік, не випускайте з виду інших учасників гасіння пожежі, підтримуйте з ними зв’язок за допомогою голосу;

будьте обережні в місцях горіння високих дерев, вони можуть завалитися і травмувати вас;

особливо будьте обережні у місцях торф’яних пожеж, враховуйте, що там можуть створюватися глибокі вирви, тому рухайтеся, за можливості, перевіряючи палицею глибину шару, що вигорів;

після виходу із осередку пожежі повідомте місцеві органи влади та пожежну службу про місце, розміри та характер пожежі.

Нагадаємо, у п'ятницю, 6 вересня, на більшості території України збережеться надзвичайна пожежна небезпека. За даними українських синоптиків, сьогодні на всій території України, крім західних областей, очікується пожежна небезпека, яка досягає надзвичайного рівня.

Як писало РБК-Україна раніше, в Укргідрометцентрі попереджали, що в період з 5 по 6 вересня на більшості території України переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Пожежна небезпека не прогнозувалася тільки в західних областях.

Також українські синоптики прогнозували поліпшення погоди в більшості областей України в п'ятницю, 6 вересня. Очікувалося, що місцями температура повітря підніметься до позначки +30 градусів. Вдень на півночі Лівобережжя та в центральних областях прогнозують місцями короткочасний дощ, вночі дощі з грозами очікуються на Приазов'ї.