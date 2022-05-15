В Киеве продолжаются работы по разминированию в районе Виноградаря и Вышгородском направлении, особенно лесных массивах. На данной местности саперы изымают минно-взрывные заграждения противника и взрывоопасные предметы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Киевской городской военной администрации, которая опубликована на официальном портале Киева.

Жителей столицы предупреждают о том, что минная опасность сохраняется в окрестностях Киева там, где велись боевые действия. В данный момент завершается работа на Житомирском и Броварском направлениях.

Также продолжаются работы по обследованию территории на взрывоопасные предметы в Пуще-Водице.

В целом, с начала полномасштабного вторжения подразделения ГСЧС реагировали на 215 событий, в ходе которых было обнаружено, изъято и уничтожено 985 взрывоопасных предметов. Обследована и очищена территория площадью 21,47 га.

"Кроме этого, подчеркиваем, что даже со временем уже на обследованной саперами территории, могут обнаруживаться взрывоопасные предметы. Поэтому, даже работая на приусадебных участках, четко следуйте инструкциям в случае обнаружения взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.