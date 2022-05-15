У Києві продовжуються роботи з розмінування у районі Виноградаря та Вишгородському напрямку, особливо лісових масивах. На цій місцевості сапери вилучають мінно-вибухові загородження супротивника та вибухонебезпечні предмети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Київської міської військової адміністрації, яке опубліковано на офіційному порталі Києва.

Жителів столиці попереджають про те, що мінна небезпека зберігається на околицях Києва там, де велися бойові дії. Наразі завершується робота на Житомирському та Броварському напрямах.

Також продовжуються роботи з обстеження території на вибухонебезпечні предмети у Пущі-Водиці.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення підрозділи ДСНС реагували на 215 подій, у ході яких було виявлено, вилучено та знищено 985 вибухонебезпечних предметів. Обстежено та очищено територію площею 21,47 га.

"Окрім цього, наголошуємо, що навіть згодом вже на обстеженій саперами території можуть виявлятися вибухонебезпечні предмети. Тому, навіть працюючи на присадибних ділянках, чітко дотримуйтесь інструкцій у разі виявлення вибухонебезпечних предметів", - йдеться в повідомленні.