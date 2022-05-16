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В Киеве продлили время продажи алкоголя в барах и ресторанах

Фото: первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

С понедельника, 16 мая, в Киеве продлили время продажи алкогольных напитков в барах и ресторанах. Теперь алкоголь можно будет заказать в заведении с 11:00 до 22:00.

Об этом заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации.

"Город заинтересован в поступлении средств в бюджет столицы, а это возможно только при максимальной открытости ведения бизнеса", - отметил он.

При этом продажа алкоголя в магазинах возможна лишь с 11:00 до 16:00.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве могут ввести запрет на продажу алкогольных напитков.

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КиевКГГА