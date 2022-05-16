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У Києві продовжили час продажу алкоголю в барах і ресторанах

Фото: перший заступник голови КМДА Микола Поворозник (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

З понеділка, 16 травня, в Києві продовжили час продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах. Тепер алкоголь можна буде замовити в закладі з 11: 00 до 22: 00.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо тільки при максимальній відкритості ведення бізнесу", - зазначив він.

При цьому продаж алкоголю в магазинах можливий лише з 11: 00 до 16: 00.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть ввести заборону на продаж алкогольних напоїв.

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КиївКМДА