У Києві продовжили час продажу алкоголю в барах і ресторанах

З понеділка, 16 травня, в Києві продовжили час продажу алкогольних напоїв в барах і ресторанах. Тепер алкоголь можна буде замовити в закладі з 11: 00 до 22: 00.
Про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.
"Місто зацікавлене у надходженні коштів до бюджету столиці, а це можливо тільки при максимальній відкритості ведення бізнесу", - зазначив він.
При цьому продаж алкоголю в магазинах можливий лише з 11: 00 до 16: 00.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві можуть ввести заборону на продаж алкогольних напоїв.