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В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая

Новости » Общество    16.12.2018 - 18:08
В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая
Иллюстративное фото (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)

Ремонт на Борщаговской линии продлили еще на один день

В Киеве продлили ремонт на Борщаговской линии скоростного трамвая. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию "Киевпастранса" в Facebook.

Сообщается, что ремонтные работы на Борщаговской линии продлеваются на один день. В связи с этим количество автобусов маршрута "1Т" увеличат в три раза.

В Киеве продлили ремонт линии скоростного трамвая

 

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на выходных закроют движение скоростного трамвая. Изначально предполагалось, что ограничения будут действовать с 22:00 14 декабря до 05:00 17 декабря. В этот период планировали отремонтировать пути по ул. Владимира Покатило на участке от ул. Гната Юры до ул. Генерала Потапова.

Отметим, от станции "Старовокзальная" до Михайловской Борщаговки курсируют автобусы №1Т, которые следуют по маршуту скоростного трамвая.

Вчера под Киевом фура протаранила шесть автомобилей. Инцидент произошел на Одесской трассе возле населенного пункта Чабаны в субботу. В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребенок.

 

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