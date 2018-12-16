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У Києві продовжили ремонт лінії швидкісного трамвая

Новини » Суспільство    16.12.2018 - 18:08
У Києві продовжили ремонт лінії швидкісного трамвая
Ілюстративне фото (facebook.com/Міністерство інфраструктури України)

Ремонт на Борщагівській лінії продовжили ще на один день

У Києві продовжили ремонт на Борщагівській лінії швидкісного трамваю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію "Київпастрансу" в Facebook.

Повідомляється, що ремонтні роботи на Борщагівській лінії продовжуються на один день. У зв'язку з цим кількість автобусів маршруту "1Т" збільшать у три рази.

У Києві продовжили ремонт лінії швидкісного трамвая

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві на вихідних закриють рух швидкісного трамвая. Спочатку передбачалося, що обмеження діятимуть з 22:00 14 грудня до 05:00 17 грудня. У цей період планували відремонтувати шляхи по вул. Володимира Покотила на ділянці від вул. Гната Юри до вул. Генерала Потапова.

Відзначимо, від станції "Старовокзальна" до Михайлівської Борщагівки курсують автобуси №1Т, які слідують за маршутом швидкісного трамвая.

Вчора під Києвом фура протаранила шість автомобілів. Інцидент стався на Одеській трасі біля населеного пункту Чабани в суботу. В результаті аварії постраждали три особи, в тому числі дитина.

 

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