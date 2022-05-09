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В Киеве продлили работу кольцевой электрички

Фото: Городская электричка в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Киеве продлили работу кольцевой электрички. Последние поезда будут прибывать на конечные станции в 21:30.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

Сообщается, что в вечернее время в Киеве запустили дополнительные вечерние рейсы. Поезда будут прибывать на конечные станции - Святошина и Дарница - в 21:30.

В УЗ добавили, что продление работы кольцевой электрички позволит жителям столицы добраться домой до начала действия комендантского часа.

Напомним, полноценный кольцевой маршрут городской электрички в Киеве запустили в конце марта. Последний рейс отправлялся в 18:15.

Отметим, первоначально скорость поездов киевской кольцевой электрички ограничили из-за соображений безопасности. В первых числах апреля поезда "ускорили" движение.

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КиевУкрзализныцяКомендантский часВойна в Украине