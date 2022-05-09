У Києві продовжили роботу кільцевої електрички. Останні поїзди прибуватимуть на кінцеві станції о 21:30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці" .

Повідомляється, що у вечірній час в Києві запустили Додаткові вечірні рейси. Потяги прибуватимуть на кінцеві станції - Святошина та Дарниця - о 21:30.

В УЗ додали, що продовження роботи кільцевої електрички дозволить жителям столиці дістатися додому до початку дії комендантської години.