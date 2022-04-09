В Киеве "ускорили" кольцевую электричку

"Укрзализныця" ускорила движение городской электрички в Киеве по кольцевому маршруту на 40 минут. С 10 апреля время поезда в пути составит 1 час 50 минут.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ .

"С 10 апреля кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать на 1 час 50 минут", - уточнили в "Укрзализныце".

Перевозчик заверил, что ускорение движения поездов не скажется на количестве остановок - они все сохранятся. Также не изменится стоимость билетов, она по-прежнему останется на уровне 15 гривен.

С завтрашнего дня первый поезд из Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин - в 06:30, предупредили в УЗ.