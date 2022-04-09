В Киеве "ускорили" кольцевую электричку
"Укрзализныця" ускорила движение городской электрички в Киеве по кольцевому маршруту на 40 минут. С 10 апреля время поезда в пути составит 1 час 50 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на официальный Telegram-канал УЗ.
"С 10 апреля кольцо вокруг столицы поезд будет преодолевать на 1 час 50 минут", - уточнили в "Укрзализныце".
Перевозчик заверил, что ускорение движения поездов не скажется на количестве остановок - они все сохранятся. Также не изменится стоимость билетов, она по-прежнему останется на уровне 15 гривен.
С завтрашнего дня первый поезд из Дарницы будет отправляться в 06:31, а со станции Святошин - в 06:30, предупредили в УЗ.
Напомним, 27 марта в Киеве запустили кольцевой маршрут городской электрички. Из соображений безопасности скорость поездов ограничили.
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