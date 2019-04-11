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В Киеве продлили перекрытие путепровода на Троещине

Новости » Общество    11.04.2019 - 12:00
В Киеве продлили перекрытие путепровода на Троещине
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Движение будет перекрыто до вечера 13 апреля

В Киеве движение транспорта по путепроводу через линию скоростного трамвая на ул. Драйзера будет перекрыто до 13 апреля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора" в Facebook.

Сообщается, что новые ограничения на этом участке будут действовать с 20:00 12 апреля до 23:00 13 апреля в связи с проведением ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что движение путепроводом будк частично ограничено с 8 по 12 апреля.

"Коммунальная корпорация "Киевавтодор" просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ", - говорится в сообщении.

В Киеве продлили перекрытие путепровода на Троещине

Ранее сообщалось, что в Киеве с 10 до 30 апреля будут действовать ограничения движения транспорта на улице Ивана Федорова. Движение транспорта будет ограничено в связи с реконструкцией улицы Ивана Федорова на участке от улицы Большой Васильковской до улицы Предславинской.

РБК-Украина писало, что в Киеве с 9 апреля частично закрывается движение транспорта на проспекте Академика Палладина возле станции метро "Академгородок". Движение транспорта по нечетной стороне на участке от улицы Академика Булаховского до Кольцевой дороги будет закрыто. Движение транспорта будет осуществляться по встречному направлению.

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