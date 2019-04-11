У Києві продовжили перекриття шляхопроводу на Троєщині

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Рух буде перекрито до вечора 13 квітня

У Києві рух транспорту по шляхопроводу через лінію швидкісного трамваю на вул. Драйзера буде перекрито до 13 квітня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київавтодору" у Facebook.

Повідомляється, що нові обмеження на цій ділянці діятимуть з 20:00 12 квітня до 23:00 13 квітня у зв’язку з проведенням ремонтних робіт.

Раніше повідомлялося, що рух шляхопроводом будк частково обмежено з 8 по 12 квітня.

"Комунальна корпорація "Київавтодор" просить водіїв з розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних з виконанням ремонтних робіт", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Києві із 10 до 30 квітня діятимуть обмеження руху транспорту на вулиці Івана Федорова. Рух транспорту буде обмежено у зв’язку з реконструкцією вулиці Івана Федорова на ділянці від вулиці Великої Васильківської до вулиці Предславинської.

РБК-Україна писало, що у Києві з 9 квітня частково закривається рух транспорту на проспекті Академіка Палладіна неподалік станції метро "Академмістечко". Рух транспорту по непарній стороні на ділянці від вулиці Академіка Булаховського до Кільцевої дороги буде закрито. Рух транспорту здійснюватиметься по зустрічному напрямку.