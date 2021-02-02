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В Киеве пробки: на каких улицах и мостах затруднено движение

Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве сегодня образовались значительные пробки на дорогах города. Затруднено движение транспорта на трех мостах.

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Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.

Фото: пробки в Киеве

На правом берегу города образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская. В центре города - на улице Крещатик, на Бессарабской площади, а также на Майдане Независимости.

Пробки образовались на Северном и Южном мостах, а также на Дарницком мосту. На левом берегу затруднено движение на проспекте Шухевича, бульваре Перова, в целом ситуация в этой части города более спокойная.

Напомним, похолодание в Украине продолжается, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.

Отметим, что синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.

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