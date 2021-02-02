В Киеве пробки: на каких улицах и мостах затруднено движение

В Киеве сегодня образовались значительные пробки на дорогах города. Затруднено движение транспорта на трех мостах.
Об этом свидетельствуют данные карты Google Maps.
На правом берегу города образовались пробки на проспекте Победы, Голосеевском проспекте, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры, улице Юрия Ильенко, улице Сечевых Стрельцов, улице Богатырская. В центре города - на улице Крещатик, на Бессарабской площади, а также на Майдане Независимости.
Пробки образовались на Северном и Южном мостах, а также на Дарницком мосту. На левом берегу затруднено движение на проспекте Шухевича, бульваре Перова, в целом ситуация в этой части города более спокойная.
Напомним, похолодание в Украине продолжается, сегодня утром на западе и севере страны температура воздуха упала до -4-12. В Черновицкой, Черкасской, Полтавской, южных районах Винницкой, Киевской и Сумской областей выпало до 20 см снега.
Отметим, что синоптики Гидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня.