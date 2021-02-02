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У Києві затори: на яких вулицях і мостах ускладнено рух

Автор: Анастасія Рокитна

У Києві сьогодні утворились значні затори на дорогах міста. Ускладнено рух транспорту на трьох мостах.

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Про це свідчать дані карти Google Maps.

Фото: затори в Києві

На правому березі міста утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська. В центрі міста - на вулиці Хрещатик, на Бессарабській площі , а також на Майдані Незалежності.

Затори утворились на Північному та Південному мостах, а також на Дарницькому мосту. На лівому березі ускладнено рух на проспекті Шухевича, бульварі Перова, загалом ситуація у цій частині міста спокійніша.

Нагадаємо, похолодання в Україні продовжується, сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.

Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.

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