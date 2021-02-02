У Києві затори: на яких вулицях і мостах ускладнено рух

У Києві сьогодні утворились значні затори на дорогах міста. Ускладнено рух транспорту на трьох мостах.
Про це свідчать дані карти Google Maps.
На правому березі міста утворились затори на проспекті Перемоги, Голосіївському проспекті, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Січових Стрільців, вулиці Богатирська. В центрі міста - на вулиці Хрещатик, на Бессарабській площі , а також на Майдані Незалежності.
Затори утворились на Північному та Південному мостах, а також на Дарницькому мосту. На лівому березі ускладнено рух на проспекті Шухевича, бульварі Перова, загалом ситуація у цій частині міста спокійніша.
Нагадаємо, похолодання в Україні продовжується, сьогодні зранку на заході та півночі країни температура повітря впала до -4-12. У Чернівецькій, Черкаській, Полтавській, південних районах Вінницької, Київської та Сумської областей випало до 20 см снігу.
Зазначимо, синоптики УкрГідрометцентру дали прогноз погоди на сьогодні.