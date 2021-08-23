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На борту 100 человек: из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными

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Киев, Понедельник 23 августа 2021 13:00
На борту 100 человек: из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Из Афганистана вылетел еще один украинский самолет с эвакуированными. На борту самолета находится 100 человек.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на саммите Крымской платформы, передает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию мероприятия.

Министр рассказал о еще одной эвакуации людей из Афганистана.

"Еще один самолет вылетел из Кабула, на его борту более 100 граждан", - сообщил он.

Ранее Украина предложила свою помощь в переселении афганцев из группы риска. Она сделала такое предложение совместно с группой других стран.

Напомним, 21 августа из аэропорта Кабул (Афганистан) вылетел украинских военно-транспортный самолет Ил-76МД, который эвакуировал граждан.

Ранее страны G7 призвали талибов гарантировать безопасную эвакуацию людей из аэропорта Кабула.

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