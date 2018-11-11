У Києві призупинили роботу фунікулера

Фото: київський фунікулер (@istetsen)

Фахівці працюють над усуненням несправностей

У "Київпастрансі" повідомили про тимчасову зупинку роботи фунікулера 11 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Київпастрансу" у Facebook.

"Пасажири! З 14:30 тимчасово призупинено рух фунікулера. Наші фахівці вже на місці та працюють над усуненням технічних несправностей. Враховуйте це, будь ласка, при плануванні поїздок", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у КМДА закликали водіїв зважати на ймовірні затори через ремонт мостів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Києві із 9 листопада на мосту Патона буде частково обмежено рух транспорту у першій смузі.