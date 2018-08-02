В Киеве нелегально работают около 1,5 тыс. передвижных точек фастфуда

В столице всего 62 точки продажи фастфуда имеют разрешительные документы

В Киеве на сегодня нелегально работают около 1,5 тыс. передвижных точек быстрого питания. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника Департамента промышленности и развития предпринимательства Киевской городской государственной администрации (КГГА) Денис Пикалов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в столице только 62 передвижные точки фастфуда работают официально с разрешительными документами. Он подчеркнул, что на легальных точках должны быть специальные голограммы, которые свидетельствуют о наличии разрешительной документации.

"Около 1,5 тыс. (точной цифры нет, - ред.) таких пищевых автомобилей есть сегодня. Они работают нелегально, не желая участвовать в своей легализации", - отметил Пикалов.

Он также подчеркнул, что четыре точки с шаурмой, употребление которой привело к отравлению 70 человек, не работают со вторника.

Напомним, с точками продажи шаурмы в Киеве, которой отравились 70 человек, работал один поставщик. Его действия квалифицируются как нарушение санитарных правил.