Киевсовет принял новые правила поведения в метро: что изменится 

Киевский городской совет утвердил новые правила пользования метрополитеном. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевгорсовета.

Сообщается, что в соответствии с новыми правилами, в столичном метро запрещено попрошайничать, расклеивать рекламу, заниматься агитацией, осуществлять предпринимательскую деятельность, громко включать музыку и играть на музыкальных инструментах. Также запрещено проводить массовые мероприятия на станциях метро.

"Пассажиры метро обязаны иметь опрятный внешний вид. Вход в подземку будет запрещено частично одетым пассажирам, а также без обуви, или в нижнем белье. Также нельзя передвигаться на самокатах, роликовых коньках и скейтах", - говорится в сообщении.

Также согласно новым правилам, спортивное снаряжение (лыжи, санки, коньки, велосипеды и т.д.) перевозятся исключительно в чехлах, как и садовый инвентарь, саженцы и рыболовные снасти.

Для безопасного передвижения пассажиров с недостатками зрения, разрешается проезд с собакой-поводырем. Животное должно иметь ошейник, намордник, специальное удостоверение и пройти обучение в условиях метрополитена.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 8 ноября в киевском метро произошел сбой в работе электронного билета. Пассажиров попросили воспользоваться альтернативными способами оплаты проезда. Позже в метрополитене сообщили, что работа системы была восстановлена.

Также сообщалось, что авиакомпания "Мотор Сич" отменила все авиарейсы из Киева в Ужгород, Львов и Одессу. В Ужгород рейсы планируют восстановить к весне 2020 года. Полеты из Киева во Львов и Одессу приостановлены до 20-21 декабря.