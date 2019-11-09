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"Мотор Сич" отменила ряд авиарейсов из Киева

Новости » Транспорт     09.11.2019 - 22:41
"Мотор Сич" отменила ряд авиарейсов из Киева
Иллюстративное фото (facebook.com/MotorSichAirlines)

В частности, компания отменила все рейсы в Ужгород

Авиакомпания "Мотор Сич" отменила все авиарейсы из Киева в Ужгород, Львов и Одессу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на avianews.com.

Как сообщается, авиакомпания до 20-21 декабря отменила рейсы из Киева во Львов и Одессу. В "Мотор Сич" отметили, что пассажиры отмененных рейсов могут вернуть билеты без выплаты штрафа.

Также компания отменила все рейсы из Киева в Ужгород. Вероятно, рейсы по направлению "Киев-Ужгород" будут восстановлены к весне 2020 года.

Кроме того, по словам директора международного аэропорта "Ужгород" Руслана Лииса, компания "Мотор Сич" намерена увеличить количество авиарейсов в Запорожье. В комментарии Укринформ он рассказал, что с 11 ноября количество рейсов в неделю будет увеличено до 12.

Напомним, ранее сообщалось, что турецкая бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines весной 2020 года откроет новый рейс из Киева в Даламан. Новый рейс начнет полеты 26 апреля 2020 года из международного аэропорта "Киев". Во время зимнего сезона авиакомпания будет выполнять рейсы только по направлению "Борисполь-Анкара".

РБК-Украина писало, что украинская авиакомпания SkyUp запустила рейсы из Харькова в Тбилиси. Авиарейсы будут выполняться по вторниках и пятницам, стоимость билетов стартует от 1791 грн.

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