Сегодня, 19 июня, в Киеве презентовали новую партию мэров "Пропозиція". Политическая партия создана при участии мэров крупных городов Украины.

Презентацию партии транслировали в группе партии в Facebook.

В частности, презентация новой партии прошла при участии мэра Днепра Бориса Филатова, мэра Николаева Александра Сенкевича, мэра Черновцов Алексея Каспрука, мэра Житомира Сергея Сухомлина, мэра Кропивницкого Андрея Райковича и мэра Каховки Андрея Дяченко.

В заявленных целях партии - построение эффективной системы местного самоуправления. На презентации Филатов подчеркнул, что новая партия не является политическим проектом под местные выборы в Украине.

Напомним, ранее партией мэров называли политическую силу, лидерами которой являются мэр Одессы Геннадий Труханов и мэр Харькова Геннадий Кернес; на выборах летом 2019 года они объединились с "Оппозиционным блоком", но не прошли в парламент по спискам.

Ранее РБК-Украина писало о том, чего ждать от местных выборов осенью 2020 года, как происходит взаимодействие центральной власти с местным самоуправлением и почему местные лидеры - "ахиллесова пята" любой власти.