Сьогодні, 19 червня, у Києві презентували нову партію мерів "Пропозиція". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

Презентацію партії транслювали в групі партії в Facebook.

Зокрема, презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.

У заявлених цілях партії - побудова ефективної системи місцевого самоврядування. На презентації Філатов підкреслив, що нова партія не є політичним проектом під місцеві вибори в Україні.

Нагадаємо, раніше партією мерів називали політичну силу, лідерами якої є мер Одеси Геннадій Труханов і мер Харкова Геннадій Кернес; на виборах влітку 2019 року вони об'єдналися з "Опозиційним блоком", але не пройшли до парламенту за списками.

Раніше РБК-Україна писало про те, чого чекати від місцевих виборів восени 2020 року, як відбувається взаємодія центральної влади з місцевим самоврядуванням і чому місцеві лідери - "ахіллесова п'ята" будь-якої влади.