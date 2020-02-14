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В Киеве запустили сервис єМалятко

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Киев - пятый город, где заработала комплексная услуга

Сегодня, 14 февраля, 14 киевских роддомов присоединились к комплексной услуге єМалятко. Об этом в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, Киев - пятый город, где с нового года заработала соответствующая услуга.

"Получение услуг по одному заявлению в рамках єМалятко лишает граждан посещения 11 учреждений, заполнения 37 документов, траты 30 часов на эти посещения и оформления", - сообщил министр.

Федоров уточнил, что проект находится на стадии бета-тестирования, и уже летом єМалятко будет предлагать10 услуг.

"Мы отрабатываем взаимодействие реестров, налаживаем технические моменты, обучаем персонал. Также мы собираем отзывы от первых пользователей услуги и учитываем их в нашей работе", - пояснил глава Минцифры.

В свою очередь премьер-министр Алексей Гончарук добавил, что сейчас єМалятко уже работает в 5 городах - Киеве, Харькове, Луцке, Виннице и Кривом Роге.

Какими услугами можно будет воспользоваться:

  1. государственная регистрация рождения ребенка;
  2. государственная регистрация рождения ребенка;
  3. регистрации места проживания новорожденного ребенка;
  4. назначение помощи при рождении ребенка;
  5. регистрация рожденного ребенка в электронной системе здравоохранения;
  6. регистрация рожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов;
  7. получение удостоверений родителей многодетной семьи и ребенка из многодетной семьи;
  8. определение происхождения рожденного ребенка, родители которой не находятся в браке между собой;
  9. определение принадлежности ребенка к гражданству Украины;
  10. присвоение ребенку уникального номера записи в Едином государственном демографическом реестре;
  11. назначение пособия многодетным семьям.

Напомним, ранее глава правительства обещал, что комплексная услуга єМалятко заработает в 10 городах до конца января.

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