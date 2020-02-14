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У Києві запустили сервіс єМалятко

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Київ - п’яте місто, де запрацювала комплексна послуга

Сьогодні. 14 лютого, 14 київських пологових будинків приєдналися до комплексної послуги єМалятко. Про це у Facebook повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, Київ - п’яте місто, де від нового року запрацювала відповідна послуга.

"Отримання послуг за однією заявою у межах єМалятко позбавляє громадян відвідин 11 установ, заповнення 37 документів, витрати 30 годин на ці відвідини та оформлення", - повідомив міністр.

Федоров уточнив, що проєкт знаходиться на стадії бета-тестування, і вже влітку єМалятко міститиме 10 послуг.

"Ми відпрацьовуємо взаємодію реєстрів, налагоджуємо технічні моменти, навчаємо персонал. Також ми збираємо відгуки від перших користувачів послуги і враховуємо їх у нашій роботі", - пояснив глава Мінцифри.

У свою чергу прем’єр-міністр Олексій Гончарук додав, що наразі єМалятко вже працює у 5 містах - Києві, Харкові, Луцьку, Вінниці та Кривому Розі.

Якими послугами можна буде скористатися:

  1. державна реєстрація народження дитини;
  2. реєстрації місця проживання народженої дитини;
  3. призначення допомоги при народженні дитини;
  4. реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;
  5. реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;
  6. отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;
  7. визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;
  8. визначення належності дитини до громадянства України;
  9. присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;
  10. призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Нагадаємо, на раніше голова уряду обіцяв, що комплексна послуга єМалятко запрацює у 10 містах до кінця січня.

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