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В Киеве предупредили убийство двух человек, которое заказал депутат поселкового совета

Киев, Вторник 29 декабря 2020 10:11
В Киеве предупредили убийство двух человек, которое заказал депутат поселкового совета
Фото: место задержания (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохранители предупредили заказное убийство двух человек. Заказчиком был житель одного из сел Броварского района Киевской области, депутат 8-го созыва поселкового совета.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По заказу депутата, киллер должен был ликвидировать его оппонентов, с которыми сложились неприязненные отношения - 47-летнего односельчанина и 39-летнего жителя соседнего села.

Правоохранители организовали встречу заказчика преступления с "нужным" ему лицом, во время которой мужчина передал фото своих врагов. За убийство первой жертвы он пообещал 6 тысяч долларов и предоставил задаток - 300 долларов. Заказчика задержали.

"Ему готовится вручении подозрения по факту организации покушения на заказное убийство, которое является неоконченным по причинам, не зависящим от воли лица ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) и приготовления к совершению умышленного убийства человека на заказ (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Мужчине грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, в Славянске правоохранители предупредили заказное убийство.

Также СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста.

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