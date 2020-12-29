ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Києві попередили вбивство двох людей, яке замовив депутат селищної ради

Київ, Вівторок 29 грудня 2020 10:11
У Києві попередили вбивство двох людей, яке замовив депутат селищної ради
Фото: місце затримання (mvs.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Правоохоронці попередили замовне вбивство двох людей. Замовником був мешканець одного із сіл Броварського району Київської області, депутат 8-го скликання селищної ради.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За замовленням депутата, кілер мав ліквідувати його опонентів, з якими склалися неприязні стосунки - 47-річного односельчанина та 39-річного жителя сусіднього села.

Правоохоронці організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої чоловік передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 тисяч доларів та надав завдаток - 300 доларів. Замовника затримали.

"Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство, який є незакінченим з причин, що не залежали від волі особи ( ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 27, п. 11 ч. 2 ст. 115) та готування до вчинення умисного вбивства людини на замовлення (ч. 1 ст. 14, п. 11 ч. 2 ст. 115) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Нагадаємо, у Слов'янську правоохоронці попередили замовне вбивство.

Також СБУ попередила замовне вбивство громадського активіста.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події преступления

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся