Полиция предотвратила заказное убийство в Славянске

Фото: место задержания (facebook.com/don.gunp)

В Славянске (Донецкая область) правоохранители предотвратили заказное убийство. Мужчина хотел отомстить бывшей жене из-за развода, убив ее нынешнего сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Мужчина нанял киллера за 5 тысяч долларов. Он должен был напасть на сожителя экс-жены с ножом.

"Полицейские совместно с работниками Службы безопасности Украины по процессуальному руководству областной прокуратуры инсценировали смерть потерпевшего и задержали заказчика при передаче доказательств", - говорится в сообщении.

В субботу, 5 сентября, используя необходимые средства конспирации, правоохранители инсценировали реалистичное убийство 42-летнего мужчины.

"Во время передачи доказательств выполненного преступления, сотрудники полиции и СБУ задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовного процессуального Кодекса Украины", - говорится в сообщении.

В ходе обыска полицейские изъяли фотографии убитого, которые киллер предоставил в качестве доказательств выполненной работы. По факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 (приготовление заказного убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, СБУ предотвратила заказное убийство общественного активиста.

Ранее в Хмельницком правоохранители предотвратили заказное убийство местного предпринимателя.