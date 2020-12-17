В Киеве предупредили о тумане

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

В пятницу, 18 декабря, Киев накроет густой туман. Он может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в столице ожидается туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности).

Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня дорожники предупредили водителей о снеге в Донецкой, Луганской и Черкасской областях и о туманах в большинстве западных и центральных регионах.

Также РБК-Украина ранее писало, что 17 декабря на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода, а температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Кроме того, сообщалось, что в Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед и туман.