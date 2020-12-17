ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве предупредили о тумане

Киев, Четверг 17 декабря 2020 13:54
В Киеве предупредили о тумане
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 18 декабря, Киев накроет густой туман. Он может привести к нарушению движения транспорта.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

По прогнозу синоптиков, завтра ночью и утром в столице ожидается туман. Видимость при нем будет составлять от 200 до 500 м (I уровень опасности).

Специалисты рекомендуют водителям придерживаться следующих советов:

  • снизить скорость движения;
  • при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;
  • держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
  • избегать резких маневров на дороге.

Напомним, сегодня дорожники предупредили водителей о снеге в Донецкой, Луганской и Черкасской областях и о туманах в большинстве западных и центральных регионах.

Также РБК-Украина ранее писало, что 17 декабря на всей территории Украины будет наблюдаться пасмурная и сухая погода, а температура воздуха в областях ожидается от -1 до +4, однако ночью будут заморозки.

Кроме того, сообщалось, что в Украине 17-19 декабря существенных осадков не ожидается. На северо-востоке местами гололед и туман.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество Погода

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь