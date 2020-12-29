В Киеве предупредили о сильном тумане и порывах ветра

В Киеве синоптики предупредили об ухудшении погодных условий. До конца суток, 29 декабря, а также утром 30 декабря ожидаются сильные порывы ветра и туман.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.
Так, порывы ветра будут достигать 15-18 м/с. Видимость из-за тумана составит 200-500 метров, объявлен первый (желтый) уровень опасности.
При сильном тумане водителям рекомендуют:
Также жителей столицы призвали придерживаться следующих правил во время сильного ветра:
Напомним, сегодня, 29 декабря, в Украине температура воздуха днем будет колебаться от -1 до +13 тепла, однако ночью в северо-восточных регионах ожидаются заморозки. При этом на большей части страны ожидаются дожди.
Также РБК-Украина писало, что в Карпатах объявили штормовое предупреждение. Туристов призвали воздержаться от походов в горы.