У Києві попередили про сильний туман та пориви вітру

У Києві синоптики попередили про погіршення погодних умов. До кінця доби, 29 грудня, а також вранці 30 грудня очікуються сильні пориви вітру і туман.
Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.
Так, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Видимість через туман складе 200-500 метрів, оголошений перший (жовтий) рівень небезпеки.
При сильному тумані водіям рекомендують:
Також жителів столиці закликали дотримуватися наступних правил під час сильного вітру:
Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні температура повітря вдень буде коливатися від -1 до +13 тепла, проте вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки. При цьому на більшій частині країни очікуються дощі.
Також РБК-Україна писало, що у Карпатах оголосили штормове попередження. Туристів закликали утриматися від походів у гори.