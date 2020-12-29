У Києві попередили про сильний туман та пориви вітру

У Києві синоптики попередили про погіршення погодних умов. До кінця доби, 29 грудня, а також вранці 30 грудня очікуються сильні пориви вітру і туман.

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Видимість через туман складе 200-500 метрів, оголошений перший (жовтий) рівень небезпеки.

При сильному тумані водіям рекомендують:

знизити швидкість руху;

за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;

уникати різких маневрів на дорозі.

Також жителів столиці закликали дотримуватися наступних правил під час сильного вітру:

всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев

у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;

уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні температура повітря вдень буде коливатися від -1 до +13 тепла, проте вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки. При цьому на більшій частині країни очікуються дощі.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах оголосили штормове попередження. Туристів закликали утриматися від походів у гори.