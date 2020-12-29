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У Києві попередили про сильний туман та пориви вітру

Автор: Игорь Литвиненко

У Києві синоптики попередили про погіршення погодних умов. До кінця доби, 29 грудня, а також вранці 30 грудня очікуються сильні пориви вітру і туман.

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Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Так, пориви вітру сягатимуть 15-18 м/с. Видимість через туман складе 200-500 метрів, оголошений перший (жовтий) рівень небезпеки.

При сильному тумані водіям рекомендують:

  • знизити швидкість руху;
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом з ближнім світлом;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • при зупинці включити аварійну світлову сигналізацію;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також жителів столиці закликали дотримуватися наступних правил під час сильного вітру:

  • всі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
  • якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев
  • у разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному;
  • уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт

Нагадаємо, сьогодні, 29 грудня, в Україні температура повітря вдень буде коливатися від -1 до +13 тепла, проте вночі у північно-східних регіонах очікуються заморозки. При цьому на більшій частині країни очікуються дощі.

Також РБК-Україна писало, що у Карпатах оголосили штормове попередження. Туристів закликали утриматися від походів у гори.

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