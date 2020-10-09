В Киеве предупредили о перебоях с водоснабжением

В Киеве на жилом массиве Троещина ночью с 9 на 10 октября будут перебои с водоснабжением. Это связано с ремонтными робами.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Как сообщается, давление в водопроводной сети будет снижено с 22:00 9 октября до 07:00 10 октября. В ведомстве отмечают, что специалисты "Киевводоканала" будут выполнять ремонтные работы на улице Бальзака.

Напомним, ранее в Киеве из-за аварии на водопроводе один из районов остался без воды.

Кроме того, в Подольском районе Киева временно отключили горячую воду из-за ремонта газопровода.

Также РБК-Украина сообщало, что 18 сентября в Киеве перекрывали движение по улице Коростенской из-за прорыва теплосети.