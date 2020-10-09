ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Києві попередили про перебої з водопостачанням

Автор: Андрій Козловський

У Києві на житловому масиві Троєщина вночі з 9 на 10 жовтня будуть перебої з водопостачанням. Це пов'язано з ремонтними робами.

Популярні новини

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Як повідомляється, тиск у водопровідній мережі буде понижено із 22:00 9 жовтня до 07:00 10 жовтня. У відомстві зазначають, що фахівці "Київводоканалу" виконуватимуть ремонтні роботи на вулиці Бальзака.

Нагадаємо, раніше у Києві через аварію на водопроводі один з районів залишився без води.

Крім того, у Подільському районі Києва тимчасово відключили гарячу воду через ремонт газопроводу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 18 вересня в Києві перекривали рух по вулиці Коростенської через прорив тепломережі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України водоснабжение