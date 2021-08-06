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В Киеве предотвратили заказное убийство гражданина США: задержаны два человека

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Киев, Пятница 06 августа 2021 18:46
В Киеве предотвратили заказное убийство гражданина США: задержаны два человека Фото: в Киеве задержали заказчиков убийства гражданина США (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители предупредили заказное убийство гражданина США. В Киеве задержаны два человека, которые искали исполнителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, в Украину в конце июля прибыл мужчина с украинским и американским гражданством. Он привлек своего знакомого к поиску исполнителей, которые должны были за 45 тысяч долларов убить в городе Балтимор штата Мэриленд гражданина США.

При этом убийство должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби на случай преследования со стороны правоохранителей.

Для сбора доказательств правоохранители провели имитацию убийства. Заказчиков задержали при передаче "вознаграждения" исполнителям.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: в Киеве задержали заказчиков убийства гражданина США (gp.gov.ua)

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