В Киеве предотвратили заказное убийство гражданина США: задержаны два человека

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

По данным следствия, в Украину в конце июля прибыл мужчина с украинским и американским гражданством. Он привлек своего знакомого к поиску исполнителей, которые должны были за 45 тысяч долларов убить в городе Балтимор штата Мэриленд гражданина США.

При этом убийство должно было быть совершено до того, как заказчик вернется в США, с целью создания алиби на случай преследования со стороны правоохранителей.

Для сбора доказательств правоохранители провели имитацию убийства. Заказчиков задержали при передаче "вознаграждения" исполнителям.

Решается вопрос о сообщении задержанным подозрения и избрании меры пресечения.

Фото: в Киеве задержали заказчиков убийства гражданина США (gp.gov.ua)