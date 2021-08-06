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У Києві запобігли замовному вбивству громадянина США: затримано двох людей

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Київ, П'ятниця 06 серпня 2021 18:46
У Києві запобігли замовному вбивству громадянина США: затримано двох людей Фото: у Києві затримали замовників вбивства громадянина США (gp.gov.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохоронці запобігли замовному вбивству громадянина США. У Києві затримано дві людини, які шукали виконавців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, в Україну в кінці липня прибув чоловік з українським і американським громадянством. Він залучив свого знайомого до пошуку виконавців, які повинні були за 45 тисяч доларів вбити в місті Балтімор штату Мериленд громадянина США.

При цьому вбивство повинно було бути скоєно до того, як замовник повернеться в США, з метою створення алібі на випадок переслідування з боку правоохоронців.

Для збору доказів правоохоронці провели імітацію вбивства. Замовників затримали при передачі "винагороди" виконавцям.

Вирішується питання про повідомлення затриманим підозри та обрання запобіжного заходу.

Фото: у Києві затримали замовників вбивства громадянина США (gp.gov.ua)

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