В Киеве правоохранители задержали "минера"

В Киеве сотрудники полиции задержали местного жителя за ложные сообщения о заминировании гипермаркета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Как сообщается, во вторник, 30 июля, злоумышленник позвонил в полицию и сообщил о том, что в магазине на улице Здолбуновская заложена взрывчатка.

"В результате осмотра объекта работники профильных служб не обнаружили никаких подозрительных предметов и веществ", - говорится в сообщении.

Псевдоминеру грозит до шести лет заключения.

Ранее РБК-Украина сообщало, что правоохранители задержали двух человек, которые сообщили о ложных минированиях в Киеве и Львовской области. Отмечается, что в Киеве 23-летняя девушка заявила о минировании дома, где она проживала, по ее словам, она сообщила об инциденте из-за конфликта в семье, во Львовской области 26-летний парень "одолжил" мобильный телефон своего соседа и сообщил о заминировании одного из местных предприятий.

Кроме того, в городе Купянск Харьковской области сотрудники полиции задержали местного жителя за ложные сообщения о заминировании ювелирного магазина. Во время совершения правонарушения мужчина находился в состоянии алкогольно опьянения. Задержанный признался в содеянном и дал соответствующие показания следствию.