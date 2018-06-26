Правоохранители обнаружили оптовую партию метадона у харьковчанина

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, 29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

В Киеве полиция изъяла наркотики на полмиллиона гривен



https://t.co/VkrYgHgWiz pic.twitter.com/33rFhcVF3T — Национальная Полиция (@NPU_GOV_UA) June 26, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков.