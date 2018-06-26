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Интервью

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен

НовостиПроисшествия    26.06.2018 - 16:36
Фото: изъятое в ходе обыска (npu.gov.ua)
Фото: изъятое в ходе обыска (npu.gov.ua)

Правоохранители обнаружили оптовую партию метадона у харьковчанина

В Киеве правоохранители изъяли наркотики на полмиллиона гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Как отмечается, 29-летний житель Харькова вербовал студентов для распространения на правом берегу Киева "метадона" путем "закладок", который заказывал по почте и хранил вне дома.

"Во время обыска работники Департамента противодействия наркопреступности обнаружили оптовую партию метадона - 1200 доз наркотика общей стоимостью около полумиллиона гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время злоумышленник задержан, ему инкриминируют совершение противоправных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка с целью сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве задержали банду, которая занималась сбытом наркотиков.

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Теги публикации: Киев, наркотики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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