У Києві на Позняках обстріляли автомобіль

Зловмисники вкрали 2 млн гривень із автомобіля "Тойота Кемрі"

У Києві сьогодні, 6 серпня, близько 18:00 на вулиці Здолбунівській, що у районі Позняки, сталась стрілянина. Невідомі відкрили вогонь по автомобілю "Тойота Кемрі", передає "Еспресо".

Зазначається, що зловмисники також вкрали з автівки близько 2 млн гривень. За кермом машини перебувала жінка.

"Вона привезла на місце події борг, який мала віддати. У цей момент на неї і скоїли розбійний напад і забрали гроші", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що жінка не постраждала. Наразі поліцейські розшукують зловмисників, введено план "Перехоплення".

Як вдалося дізнатися згодом, правоохоронці розшукують автомобіль Volkswagen Passat B6. Наряди поліції орієнтовані на зупинку саме таких автомобілів.

Фото: у Києві розстріляли авто (espreso.tv)

Нагадаємо, у Малиновському районі Одеси у вівторок, 31 липня, стався конфлікт між автомобілістами та продавцями кавунів, який закінчився стріляниною. Сварка виникла через те, що продавці начебто перегородили дорогу торговельною яткою, що заважало проїзду машин. В результаті інциденту один із автовласників дістав травматичну зброю і вистрілив у торговців. Один з них отримав поранення в руку.