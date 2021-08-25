UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Киеве на Позняках произошел пожар в частном доме

Автор: Валерия Полищук

В Киеве на Позняках вечером 25 августа загорелся частный дом. На месте происшествия оперативно оказались сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Частный дом загорелся в районе улицы Внешняя на Позняках. Пламя поднималось в верх на несколько метров. Очевидцы сообщали о взрывах. Однако представители ГСЧС корреспонденту РБК-Украина эту информацию не подтвердили.

На данный момент возгорание ликвидировано. Спасатели поливают здание и проверяют есть ли еще горящие очаги.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевГСЧСПожар