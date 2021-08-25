В Киеве на Позняках произошел пожар в частном доме

В Киеве на Позняках вечером 25 августа загорелся частный дом. На месте происшествия оперативно оказались сотрудники ГСЧС.

Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.

Частный дом загорелся в районе улицы Внешняя на Позняках. Пламя поднималось в верх на несколько метров. Очевидцы сообщали о взрывах. Однако представители ГСЧС корреспонденту РБК-Украина эту информацию не подтвердили.

На данный момент возгорание ликвидировано. Спасатели поливают здание и проверяют есть ли еще горящие очаги.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет.