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У Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку

Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Позняках ввечері 25 серпня загорівся приватний будинок. На місці події оперативно опинилися співробітники ДСНС.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

Приватний будинок загорівся в районі вулиці Зовнішня на Позняках. Полум'я здіймалося у верх на кілька метрів. Очевидці повідомляли про вибухи. Однак представники ДСНС кореспонденту РБК-Україна цю інформацію не підтвердили.

На цей момент загоряння ліквідовано. Рятувальники поливають будівлю і перевіряють чи є ще палаючі осередки.

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

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КиївДСНСПожежа