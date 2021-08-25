У Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку

У Києві на Позняках ввечері 25 серпня загорівся приватний будинок. На місці події оперативно опинилися співробітники ДСНС.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

Приватний будинок загорівся в районі вулиці Зовнішня на Позняках. Полум'я здіймалося у верх на кілька метрів. Очевидці повідомляли про вибухи. Однак представники ДСНС кореспонденту РБК-Україна цю інформацію не підтвердили.

На цей момент загоряння ліквідовано. Рятувальники поливають будівлю і перевіряють чи є ще палаючі осередки.

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.