В Киеве на Позняках произошел пожар в частном доме

Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.