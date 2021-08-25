В Киеве на Позняках произошел пожар в частном доме
В Киеве на Позняках вечером 25 августа загорелся частный дом. На месте происшествия оперативно оказались сотрудники ГСЧС.
Об этом сообщил корреспондент РБК-Украина с места происшествия.
Пожежа на ПознякахPosted by Дмитро Левицький on Wednesday, August 25, 2021
Частный дом загорелся в районе улицы Внешняя на Позняках. Пламя поднималось в верх на несколько метров. Очевидцы сообщали о взрывах. Однако представители ГСЧС корреспонденту РБК-Украина эту информацию не подтвердили.
На данный момент возгорание ликвидировано. Спасатели поливают здание и проверяют есть ли еще горящие очаги.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет.
Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.Posted by Киев Оперативный Live on Wednesday, August 25, 2021