У Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку
У Києві на Позняках ввечері 25 серпня загорівся приватний будинок. На місці події оперативно опинилися співробітники ДСНС.
Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.
Пожежа на ПознякахPosted by Дмитро Левицький on Wednesday, August 25, 2021
Приватний будинок загорівся в районі вулиці Зовнішня на Позняках. Полум'я здіймалося у верх на кілька метрів. Очевидці повідомляли про вибухи. Однак представники ДСНС кореспонденту РБК-Україна цю інформацію не підтвердили.
На цей момент загоряння ліквідовано. Рятувальники поливають будівлю і перевіряють чи є ще палаючі осередки.
Інформації про жертв і постраждалих поки немає.
Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.Posted by Киев Оперативный Live on Wednesday, August 25, 2021