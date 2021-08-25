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У Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку

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Київ, Середа 25 серпня 2021 22:53
У Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку Фото: в Києві на Позняках сталася пожежа в приватному будинку (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Валерія Поліщук

У Києві на Позняках ввечері 25 серпня загорівся приватний будинок. На місці події оперативно опинилися співробітники ДСНС.

Про це повідомив кореспондент РБК-Україна з місця події.

Пожежа на Позняках

Posted by Дмитро Левицький on Wednesday, August 25, 2021

Приватний будинок загорівся в районі вулиці Зовнішня на Позняках. Полум'я здіймалося у верх на кілька метрів. Очевидці повідомляли про вибухи. Однак представники ДСНС кореспонденту РБК-Україна цю інформацію не підтвердили.

На цей момент загоряння ліквідовано. Рятувальники поливають будівлю і перевіряють чи є ще палаючі осередки.

Інформації про жертв і постраждалих поки немає.

Серйозна пожежа на Позняках. Попередньо, в районі вулиці Зовнішньої палає приватний будинок. Місцеві кажуть, що чули також якісь вибухи. Рятувальники ДСНС вже на місці. Сподіваємося, що ніхто не травмується.

Posted by Киев Оперативный Live on Wednesday, August 25, 2021
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