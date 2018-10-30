В Киеве в пожаре на СТО сгорело 2 автомобиля

Фото: пожар на СТО в Киеве (facebook.com/DSNSKyiv)

В пожаре сгорело 2 автомобиля

В Голосеевском районе Киева, вечером 29 октября 2018, спасатели ликвидировали пожар на станции технического обслуживания (СТО), где в результате пожара сгорело два автомобиля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС в Киеве.

Сообщается, что информация о пожаре на СТО на проспекте Науки поступила 29 октября в 22:36. Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник на втором этаже СТО, после чего огонь начал распространяться на два рядом расположенных гаража.

"В 23:37 пожар на площади 300 кв. м был локализован, а в 00:01 30 октября -ликвидирован", - сообщили в ГСЧС.

В пожаре сгорело 300 кв. метров горючего утеплителя и отделки помещений на 1 и 2 этаже, рабочая одежда, деревянные шкафы, оборудование для ремонта, а также 2 автомобиля, которые находились в боксах мастерской.

"На месте происшествия были привлечены 9 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г. Киеве.", - рассказали в ГСЧС.

Погибших и травмированных нет. Причины пожара и размер материальных убытков устанавливается.

Фото: пожар на СТО (facebook.com/DSNSKyiv)

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве в результате пожара на СТО сгорели 3 авто. В Киеве утром в субботу, 27 октября, произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО), в результате чего сгорело три автомобиля.