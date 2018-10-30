У Києві у пожежі на СТО згоріло 2 автомобіля

Фото: пожежа на СТО в Києві (facebook.com/DSNSKyiv)

У пожежі згоріли 2 автомобілі

В Голосіївському районі Києва, ввечері 29 жовтня 2018, рятувальники ліквідували пожежу на станції технічного обслуговування (СТО), де в результаті пожежі згоріло два автомобіля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС в Києві.

Повідомляється, що інформація про пожежу на СТО на проспекті Науки надійшла 29 жовтня о 22:36. Прибулі на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла на другому поверсі СТО, після чого вогонь почав поширюватися на два поруч розташованих гаража.

"О 23:37 пожежа на площі 300 кв. м було локалізовано, а о 00:01 30 жовтня -ліквідовано", - повідомили в ДСНС.

В пожежі згоріло 300 кв. метрів горючого утеплювача та оздоблення приміщень на 1 і 2 поверсі, робочий одяг, дерев'яні шафи, устаткування для ремонту, а також 2 автомобіля, які перебували у боксах майстерні.

"На місці події було залучено 9 одиниць основної та спеціальної пожарноспасательной техніки та 35 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в м. Києві.", - розповіли в ДСНС.

Загиблих та травмованих немає. Причини пожежі та розмір матеріальних збитків встановлюється.

Фото: пожежа на СТО (facebook.com/DSNSKyiv)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві в результаті пожежі на СТО згоріли 3 авто. У Києві вранці в суботу, 27 жовтня, сталася пожежа на станції технічного обслуговування (СТО), в результаті чого згоріли три автомобілі.