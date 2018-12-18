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В Киеве появится улица генерала Воробьева

Новости » Общество    18.12.2018 - 20:16
В Киеве появится улица генерала Воробьева
Фото: заседание Киевсовета (РБК-Украина/Виталий Носач)

Киевсовет поддержал переименование улицы Курской

Во время заседания Киевского городского совета депутаты поддержали переименование еще одной столичной улицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевсовета.

Как отмечается, улицу Курскую в Соломенском районе переименована в улицу генерала Геннадия Воробьева. Переименование поддержали 66 депутатов Киевсовета.

"Это будет способствовать чествованию памяти выдающегося украинского военачальника, генерал-полковника, кандидата исторических наук", - говорится в сообщении.

Геннадий Воробьев с 2009 до 2014 года был командующим Сухопутных войск ВСУ. В 2014 году назначен первым заместителем начальника Генерального штаба ВС Украины. Более двух лет прослужил непосредственно на передовой. Был награжден орденами Богдана Хмельницкого всех степеней, орденом “За мужество”, многими медалями и знаками отличия Министерства обороны Украины. Также был начальником Национального университета обороны имени Ивана Черняховского. Скоропостижно скончался 11 февраля 2017 года.

Отмечается, что переименование прошло общественное обсуждение на едином веб-портале территориальной общины в специальной рубрике Е-Город.

Напомним, депутаты Киевского городского совета во время заседания 6 декабря поддержали переименование двух улиц, переулка и площади. Так, улицу Механизаторов в Соломенском районе переименовали в улицу Генерала Шаповала. Улицу Толстого в Деснянском районе переименовали в улицу Владимира Беца.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тверскую улицу, которая располагается в Голосеевском и Печерском районах, переименована в улицу Ежи Гедройця.

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