У Києві з’явиться вулиця генерала Воробйова

Фото: засідання Київради (РБК-Україна/Віталій Носач)

Київрада підтримала перейменування вулиці Курської

Під час засідання Київської міської ради депутати підтримали перейменування ще однієї столичної вулиці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київради.

Як зазначається, вулицю Курську у Солом’янському районі перейменовано на вулицю генерала Геннадія Воробйова. Перейменування підтримали 66 депутатів Київради.

"Це сприятиме вшануванню пам’яті видатного українського військовика, генерал-полковника, кандидата історичних наук", - йдеться в повідомленні.

Геннадій Воробйов з 2009 до 2014 року був командувачем Сухопутних військ ЗСУ. У 2014 році призначений першим заступником начальника Генерального штабу ЗС України. Понад два роки прослужив безпосередньо на передовій. Був нагороджений орденами Богдана Хмельницького всіх ступенів, орденом “За мужність”, багатьма медалями та відзнаками Міністерства оборони України. Також був начальником Національного університету оборони імені Івана Черняховського. Раптово помер 11 лютого 2017 року.

Зазначається, що перейменування пройшло громадське обговорення на єдиному веб-порталі територіальної громади в спеціальній рубриці Е-Місто.

Нагадаємо, депутати Київської міської ради під час засідання 6 грудня підтримали перейменування двох вулиць, провулка та площі. Так, вулицю Механізаторів у Солом'янському районі перейменували на вулицю Генерала Шаповала. Вулицю Толстого у Деснянському районі перейменували на вулицю Володимира Беца.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що вулицю Тверську, яка розташовується у Голосіївському та Печерському районах, перейменовано на вулицю Єжи Ґедройця.