В Киеве переименовали две улицы, переулок и площадь

Фото: заседание Киевсовета (РБК-Украина/Виталий Носач)

Все переименования прошли общественные обсуждения

Депутаты Киеврады во время заседания поддержали переименование двух улиц, переулка и площади. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook заместителя городского головы - секретаря Киевского городского совета Владимира Прокопива.

Так, улицу Механизаторов в Соломянском районе переименовали на улицу Генерала Шаповала. Улицу Толстого в Деснянском районе переименовали на улицу Владимира Беца.

Кроме того, в Днепровском районе площадь Новороссийскую переименовали на площадь Черниговскую, а переулок Советский переулок Константина Михальчука.

Кроме того, переулку, который пролегает от улицы Митрополита Владимира Сабодана присвоено название переулок Ковтунивський в Деснянском районе.

Как отмечается, все переименования прошли общественные обсуждения на едином веб-портале территориальной общины.

Напомним, Киевский городской совет переименовала пять улиц столице и одну площадь. Так, улицу Невскую в Шевченковском районе переименован в Нивську, улицу Желябова на Марии Капнист, переулок Баумана переулок Фузиків, а также улицу Кировске в Святошинском районе на улицу Старицкой-Черняховской и улицу Сабурова в Деснянском районе на улицу Сержа Лифаря.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Тверскую улицу, которая располагается в Голосеевском и Печерском районах, переименована в улицу Ежи Гедройца.