ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Киеве переименовали улицу Тверскую

Новости » Общество    29.11.2018 - 21:10
В Киеве переименовали улицу Тверскую
Фото: улица Тверская (google.com.ua/maps)

Теперь улица названа именем Ежи Гедройца

На пленарном заседании Киевского городской рады в четверг, 29 ноября, депутаты дали новое имя улицы Тверской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

В частности, теперь улицу Тверскую, которая располагается в Голосеевском и Печерском районах, переименована в улицу Ежи Гедройца.

"Это будет способствовать чествованию памяти выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества. Писатель был противником взаимных территориальных претензий", - отметили в пресс-службе.

Добавили, что улицу переименовали по результатам общественного обсуждения, которое продолжалось с 28 декабря 2017 года до 15 января 2018 года. В нем приняли участие 2228 человек. Из них 1495 граждан, а это 67%, поддержали переименование.

Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий в понедельник, 26 ноября, подписал постановление о переименование Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий.

Прокуратура открыла дело за отказ Одесского горсовета от декоммунизации Киевсовет переименовал 11 улиц и переулков
Новости Украины переименование улиц
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь