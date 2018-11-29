В Киеве переименовали улицу Тверскую

Фото: улица Тверская (google.com.ua/maps)

Теперь улица названа именем Ежи Гедройца

На пленарном заседании Киевского городской рады в четверг, 29 ноября, депутаты дали новое имя улицы Тверской. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киеврады.

В частности, теперь улицу Тверскую, которая располагается в Голосеевском и Печерском районах, переименована в улицу Ежи Гедройца.

"Это будет способствовать чествованию памяти выдающегося польского публициста и общественного деятеля, активного сторонника польско-украинского сотрудничества. Писатель был противником взаимных территориальных претензий", - отметили в пресс-службе.

Добавили, что улицу переименовали по результатам общественного обсуждения, которое продолжалось с 28 декабря 2017 года до 15 января 2018 года. В нем приняли участие 2228 человек. Из них 1495 граждан, а это 67%, поддержали переименование.

Напомним, спикер Верховной рады Андрей Парубий в понедельник, 26 ноября, подписал постановление о переименование Кировоградского района Кировоградской области в Кропивницкий.