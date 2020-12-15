В Киеве появится Аллея праведников и мемориал Холокоста. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о мероприятиях к 80-й годовщине трагедии Бабьего Яра. Согласно документу, в заповеднике "Бабий Яр" появится Аллея праведников и мемориал Холокоста.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что Зеленский поддержал инициативу общественности, благотворителей по созданию мемориала Холокоста "Бабий Яр".

Также Кабинет министров должен утвердить план мероприятий к 80-й годовщине трагедии, в том числе предусмотрев установку композиционных элементов Аллеи праведников и завершение обустройства музея памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

Кроме того, правительству поручили провести траурные мероприятия и международную научную конференцию, продолжить поисковые работы в Бабьем Яру.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль поддержал проект создания Мемориального центра Холокоста в Бабьем Яре.

В прошлом году появился проект мемориала Холокоста. Ожидается, что он будет иметь выставочные пространства для основной и сменной экспозиций, образовательный и исследовательский центры, пространство для публичных мероприятий, помещения для архива и музейной коллекции.